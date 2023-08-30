Верховный суд разрешил увольнять пьяного работника без экспертизы

Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Решение суда связано с делом слесаря петербургского завода «Красный Октябрь». Отвечающий за соблюдение режима сотрудник составил акт о его нахождении на рабочем месте в состоянии опьянения. Тот написал на акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!».

Начальник отправил его на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт, а сам слесарь отказался платить за процедуру 1,6 тысячи рублей. Его уволили, но работник пошел в суд.

По его мнению, никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, а запись в акте он сделал под давлением. Он требовал не только восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, но и компенсацию морального вреда.

Суды трех инстанций восстановили его на работе, признав, что нет доказательств для увольнения по статье. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать свою правоту.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами», — указал суд.

Суд также напомнил, что нельзя появляться пьяным не только на своем рабочем месте, но и вообще на территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию. Суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.