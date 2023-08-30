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Расследование о сексуальном насилии в отношении Линдеманна прекратили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Acdcfan050 / CC BY-SA 4.0

Прокуратура Берлина прекратила расследовать дело в отношении солиста Rammstein Тилля Линдеманна о сексуальном насилии.

История началась в июне, когда в прокуратуру обратились предполагаемые жертвы — фанатки музыканта. Они утверждали, что Линдеманн принуждал их к сексуальному контакту.

Адвокаты артиста сообщали, что истцами по делу были не первые лица, а люди, которые выстроили обвинения, основываясь на чужих сообщениях в социальных сетях.

Такие сообщения не могут быть достаточным основанием для продолжения расследования, сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на прокуратуру. Поэтому расследование прекратили.

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Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

Вытравливают всё русское - вот , что делают. Из Русских хотят Иванов Родства Непомнящих сделать. Зачем?...

scorpion2777

Маккейна в придачу выкопать и выдать