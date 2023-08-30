Расследование о сексуальном насилии в отношении Линдеманна прекратили

Прокуратура Берлина прекратила расследовать дело в отношении солиста Rammstein Тилля Линдеманна о сексуальном насилии.

История началась в июне, когда в прокуратуру обратились предполагаемые жертвы — фанатки музыканта. Они утверждали, что Линдеманн принуждал их к сексуальному контакту.

Адвокаты артиста сообщали, что истцами по делу были не первые лица, а люди, которые выстроили обвинения, основываясь на чужих сообщениях в социальных сетях.

Такие сообщения не могут быть достаточным основанием для продолжения расследования, сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на прокуратуру. Поэтому расследование прекратили.