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Аномальное тепло придет в Сибирь в начале осени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальное повышение температуры до 28 градусов ожидается в начале сентября в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномалия высокая, максимальная температура будет 22-28 градусов. Такая погода там нечасто даже летом бывает», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, на юге Сибири, в Кемеровской области, с 30 августа по 3 сентября температура будет в диапазоне 23-29 градусов, что выше нормы на 7-9 градусов.

В Алтайском крае — 25-31 градус (на 6-8 градусов выше нормы), в Хакасии — 23-28 градусов (на 7-9 градусов выше нормы), в Иркутской области - 24-31 градус (на 7-11 градусов выше нормы), в Бурятии — 24-27 градусов (на 7 градусов выше нормы), в Забайкалье -— 22-27 градусов (на 7-8 градусов выше нормы).

«Но ночью в Забайкалье будут заморозки от 0 до минус 2 градусов, когда облаков нет, и холодные воздушные массы заходят. Такие дневные и ночные температуры там ожидаются до конца рабочей недели», — сказал Вильфанд.

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Жизнь #Гео
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