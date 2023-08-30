Глянцевые журналы, хрустальная посуда и наполнитель для кошачьего туалета недобросовестного производства могут оказаться радиоактивными, сообщил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Глянцевые журналы. При производстве глянца используется каолин — особый вид глины. Он способен удерживать радиоактивные элементы, например, уран и торий. Источником радиации является и хрустальная посуда, если в ней есть свинец», — сказал «Ленте.ру» Шамин.

Самым же неожиданным для многих радиоактивным предметом в доме специалист назвал наполнитель для кошачьего туалета, в составе которого есть бентонитовая глина.

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — сказал эксперт.

Эти вещи при условии их качественного изготовления и разумного потребления не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомцев.

«Если у вас возникли сомнения в безопасности предмета, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения измерений», — добавил Шамин.