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Три привычные вещи в квартире оказались радиоактивными

Источник:
Sibnet.ru
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Радиационная опасность
Фото: © Sibnet.ru

Глянцевые журналы, хрустальная посуда и наполнитель для кошачьего туалета недобросовестного производства могут оказаться радиоактивными, сообщил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

«Глянцевые журналы. При производстве глянца используется каолин — особый вид глины. Он способен удерживать радиоактивные элементы, например, уран и торий. Источником радиации является и хрустальная посуда, если в ней есть свинец», — сказал «Ленте.ру» Шамин.

Самым же неожиданным для многих радиоактивным предметом в доме специалист назвал наполнитель для кошачьего туалета, в составе которого есть бентонитовая глина.

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — сказал эксперт.

Эти вещи при условии их качественного изготовления и разумного потребления не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомцев.

«Если у вас возникли сомнения в безопасности предмета, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения измерений», — добавил Шамин.

 

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nicollaich

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Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

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scorpion2777

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