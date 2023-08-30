НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай включил в новые карты часть территории России

Источник:
Sibnet.ru
720 9

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Это расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров, разделенный по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.

Большой Уссурийский остров расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, его площадь — от 327 до 350 квадратных километров, зависит от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года. Был «взят под охрану» советскими войсками в 1920–1930-е годы.

Китай оспаривал территорию с 1964 года. 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского.

Российская часть острова относится к Хабаровскому краю, на нем расположен лишь один населенный пункт — поселок Уссурийский, население которого после наводнения 2013 года составляет около 100 человек. На острове находятся садоводческие товарищества, сенокосные и пахотные угодья, а также заповедник для бабочек.

Еще по теме
Папа Римский разозлил Киев словами о «великой России»
Bild передала прошлогодний разговор Макрона и Шольца о Путине
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Обсуждение (9)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
30
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
ВСУ по совету Запада изменили тактику боевых действий