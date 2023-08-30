Китай включил в новые карты часть территории России

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Это расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров, разделенный по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.

Большой Уссурийский остров расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, его площадь — от 327 до 350 квадратных километров, зависит от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года. Был «взят под охрану» советскими войсками в 1920–1930-е годы.

Китай оспаривал территорию с 1964 года. 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского.

Российская часть острова относится к Хабаровскому краю, на нем расположен лишь один населенный пункт — поселок Уссурийский, население которого после наводнения 2013 года составляет около 100 человек. На острове находятся садоводческие товарищества, сенокосные и пахотные угодья, а также заповедник для бабочек.