Oppo представила складной смартфон Find N3 Flip

Стоимость устройства будет зависеть от объема встроенной памяти и составляет 932 доллара за версию с 256 Гб и 1042 доллара за версию с 512 Гб. В то время как Samsung Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr Plus продаются по цене 1000 долларов.

Хотя полные характеристики Oppo Find N3 Flip пока не представлены производителем, некоторые ключевые моменты можно узнать из китайской версии спецификаций.

Толщина устройства составляет 16,4 мм, но в раскрытом состоянии она уменьшается до 7,8 мм, что немного больше, чем у Z Flip 5. Вес смартфона составляет 198 граммов, в сравнении с 187 граммами у решения от Samsung.

Find N3 Flip оснащен внутренним дисплеем размером 6,8 дюймов с частотой обновления 120 Гц и внешним дисплеем размером 3,26 дюйма.Встроенный аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает зарядку мощностью до 44 Вт.

Одним из главных нововведений Oppo Find N3 Flip станет возможность запуска приложений на внешнем экране, включая такие популярные как YouTube, TikTok, Gmail, Reddit и Google Maps.

Согласно данным IDC, в 2023 году мировые поставки складных смартфонов достигнут 21,4 миллионов устройств, что на более чем 50% превысит показатели 2022 года. Прогнозируется, что к 2027 году это число вырастет до 48,1 миллиона устройств.