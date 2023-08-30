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Пользователи стали меньше доверять ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Arseny Togulev / Unsplash License

Среди потребителей растет недоверие к компаниям, занимающимся разработкой ИИ-сервисов и к самой концепции искусственного интеллекта.

Согласно сообщению Cointelegraph, ссылаясь на отчеты аналитиков из Salesforce, Roy Morgan и Pew Research, многие люди считают, что искусственный интеллект вызывает больше проблем, чем решений.

Опрос Salesforce, собравший данные от более чем 14 000 респондентов из 25 стран, показал, что почти 75% опрошенных выразили беспокойство по поводу возможного неэтичного использования искусственного интеллекта. При этом 40% считают, что компании уже нарушают этичные и гуманные нормы при применении ИИ.

Спрос на ИИ-сервисы уменьшился по сравнению с прошлым годом. В 2022 году более 80% коммерческих клиентов и 65% обычных пользователей были готовы использовать ИИ, тогда как в 2023 году этот показатель снизился до 73% и 51% соответственно.

В рамках исследования Roy Morgan с участием 1500 человек, около 60% опрошенных согласились, что искусственный интеллект создает больше проблем, чем решений. Каждый пятый участник разделяет мнение о возможной опасности, связанной с исчезновением человечества к 2043 году.

Опрос Pew Research, проведенный в конце августа, указывает на то, что не все американцы проявляют интерес к ИИ. Из 5000 опрошенных, только около 25% слышали о ChatGPT, и лишь 18% из них фактически использовали его. В основном это были люди младше 30 лет с высшим образованием.

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Топ комментариев

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

Danilon

", при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы" 🤣 Молодец ! Не, ну а чё...

Egorka72

Вытравливают всё русское - вот , что делают. Из Русских хотят Иванов Родства Непомнящих сделать. Зачем?...

scorpion2777

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