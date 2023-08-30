Пользователи стали меньше доверять ИИ

Среди потребителей растет недоверие к компаниям, занимающимся разработкой ИИ-сервисов и к самой концепции искусственного интеллекта.

Согласно сообщению Cointelegraph, ссылаясь на отчеты аналитиков из Salesforce, Roy Morgan и Pew Research, многие люди считают, что искусственный интеллект вызывает больше проблем, чем решений.

Опрос Salesforce, собравший данные от более чем 14 000 респондентов из 25 стран, показал, что почти 75% опрошенных выразили беспокойство по поводу возможного неэтичного использования искусственного интеллекта. При этом 40% считают, что компании уже нарушают этичные и гуманные нормы при применении ИИ.

Спрос на ИИ-сервисы уменьшился по сравнению с прошлым годом. В 2022 году более 80% коммерческих клиентов и 65% обычных пользователей были готовы использовать ИИ, тогда как в 2023 году этот показатель снизился до 73% и 51% соответственно.

В рамках исследования Roy Morgan с участием 1500 человек, около 60% опрошенных согласились, что искусственный интеллект создает больше проблем, чем решений. Каждый пятый участник разделяет мнение о возможной опасности, связанной с исчезновением человечества к 2043 году.

Опрос Pew Research, проведенный в конце августа, указывает на то, что не все американцы проявляют интерес к ИИ. Из 5000 опрошенных, только около 25% слышали о ChatGPT, и лишь 18% из них фактически использовали его. В основном это были люди младше 30 лет с высшим образованием.