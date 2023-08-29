Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на все гаджеты, которые официально продаются в России, соответствующее решение приняло правительство РФ.

Правила распространяются на устройства с операционными системами, правообладатели которых запрещают установку сторонних приложений. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

Согласно постановлению, изготовители мобильных устройств должны обеспечить:

Недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков.

Такие же благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов; автоматическое обновление магазина.

Сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств.

Уточняется, что версия предварительно установленного RuStore должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования.

RuStore разрабатывается VK при поддержке Минцифры для устройств на Android. Магазин приложений запустили в 2022 году как альтернативу Google Play.