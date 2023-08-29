НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

RuStore станет обязательным для предустановки на все гаджеты

Источник:
ТАСС
292 0

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на все гаджеты, которые официально продаются в России, соответствующее решение приняло правительство РФ.

Правила распространяются на устройства с операционными системами, правообладатели которых запрещают установку сторонних приложений. Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров.

Согласно постановлению, изготовители мобильных устройств должны обеспечить:

  • Недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков.
  • Такие же благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов; автоматическое обновление магазина.
  • Сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств.

Уточняется, что версия предварительно установленного RuStore должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования.

RuStore разрабатывается VK при поддержке Минцифры для устройств на Android. Магазин приложений запустили в 2022 году как альтернативу Google Play.

Еще по теме
Китайских выпускников лишат дипломов за использование ИИ
Выпущена бесплатная утилита для поиска людей в сети
Windows 11 получила встроенный архиватор
Windows 10 оставят без поддержки новейшего стандарта Wi-Fi
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
7477
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
10391
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
13610
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14162
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
16615
0
Как выбрать
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
24.08.23, 10:04
1628
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
3812
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
18602
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18449
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
15530
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

urbasik

А Набиулина где?и Госпожа арбидол?

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!