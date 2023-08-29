Назван замедляющий старение сухофрукт

Изюм, который представляет собой ферментированный виноград, при регулярном употреблении помогает замедлить старение, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — сказала она в интервью «Москве 24».

Изюм содержит много антиоксидантов, что полезно для сердца и нервов. Также сухофрукт богат калием и магнием. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма.

Магний понижает давление, улучшает состояние костей, оказывает успокаивающее воздействие. Он расслабляет гладкую мускулатуру и способствует нормальной работе кишечника, уточнила специалист.

При этом Соломатина предупредила, что изюм не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку он содержит много сахара.