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Назван замедляющий старение сухофрукт

Источник:
Sibnet.ru
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Изюм, который представляет собой ферментированный виноград, при регулярном употреблении помогает замедлить старение, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — сказала она в интервью «Москве 24».

Изюм содержит много антиоксидантов, что полезно для сердца и нервов. Также сухофрукт богат калием и магнием. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма.

Магний понижает давление, улучшает состояние костей, оказывает успокаивающее воздействие. Он расслабляет гладкую мускулатуру и способствует нормальной работе кишечника, уточнила специалист.

При этом Соломатина предупредила, что изюм не стоит употреблять людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку он содержит много сахара.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

urbasik

А Набиулина где?и Госпожа арбидол?

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!