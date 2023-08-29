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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою

Источник:
Sibnet.ru
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Российским бойцам удалась стремительная атака на позиции противника на высоте 215.7 под Клещеевкой — из-за возникшей сумятицы украинские солдаты стали стрелять по своим, «прикрывая» штурмовые отряды россиян.

Репортаж о захвате высоты опубликовал военкор Дмитрий Кулько — на кадрах видно, как штурмовой отряд ВС России стремительно захватывает часть опорного пункта. При этом украинские солдаты продолжают считать, что на позициях находятся их сослуживцы.

В результате они спокойно подходят к российским бойцам. Один украинец прыгает в блиндаж и тут же получает очередь в упор. Другой солдат ВСУ начинает стрелять по украинским позициям, «прикрывая» российских штурмовиков.

«Мои бойцы начали вести огонь по подходящему противнику, те, которые успели подойти, подумали, свои отстреливаются, значит надо и нам туда стрелять. И они начали также по своим стрелять», — рассказал замкомандира батальона 4-й бригады ВС РФ.

В какой-то момент ситуация приобрела совершенно абсурдный характер. В репортаже можно увидеть момент, когда российский боец ведет огонь из автомата, а из-за спины его прикрывает солдат ВСУ и кидает гранату по своим же товарищам. Необычный бой закончился тем, что часть украинских солдат просто сдались.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

urbasik

А Набиулина где?и Госпожа арбидол?

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!