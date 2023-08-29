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Суд признал законным арест Стрелкова

Источник:
РИА Новости
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Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму.

«Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

До этого Мещанский суд Москвы постановил арестовать Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Стрелков просил суд отправить его под домашний арест.

В ходе заседания суда следователь заявил, что экс-министр имеет множество связей и владеет навыками конспирации, из-за чего он может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину он не признает.

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