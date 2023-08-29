НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Украина нашла крупное месторождения газа

Источник:
ТАСС
543 2

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины.

Испытание скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили «с нуля» и завершили в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование, сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать миллиарда кубометров, отмечается в сообщении. Компания продолжит программу геологической разведки и планирует бурение новых скважин.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев ранее сообщал, за пять месяцев текущего года в стране введено в эксплуатацию семь газовых скважин. Всего в этом году, по его словам, Украина планирует добыть 13,5 миллиардов кубометров газа.

Еще по теме
Эксперт предупредил о возможном дефиците бензина
Байден оказался в тупике из‑за высоких цен на нефть
WSJ признала победу России в нефтяной войне
Россиянам дважды поднимут цены на газ
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Теорию происхождения человека поставили под сомнение
Обсуждение (2)
Картина дня
Пригожина похоронили в «закрытом формате»
Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Сервис GeForce NOW прекратит работу в России
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

nicollaich

Дарёному коню в зубы не смотрят(с)

urbasik

А Набиулина где?и Госпожа арбидол?

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!