Украина нашла крупное месторождения газа

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины.

Испытание скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили «с нуля» и завершили в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование, сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать миллиарда кубометров, отмечается в сообщении. Компания продолжит программу геологической разведки и планирует бурение новых скважин.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев ранее сообщал, за пять месяцев текущего года в стране введено в эксплуатацию семь газовых скважин. Всего в этом году, по его словам, Украина планирует добыть 13,5 миллиардов кубометров газа.