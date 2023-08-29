Ученые спрогнозировали климатический геноцид человечества

Вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление может унести жизни 1 миллиарда человек в течение следующего столетии, спрогнозировали канадские ученые.

Согласно последнему прогнозу американских ученых из Университета штата Вашингтон, к 2200 году население Земли достигнет 10,4 миллиарда человек. Таким образом, вероятные потери из-за парниковой эмиссии в следующем столетии составят около 10% от общей численности человечества к тому времени.

По словам исследователей, мрачный сценарий можно предотвратить за счет улучшения энергосбережения и эффективности использования энергии в промышленности, сельском хозяйстве и транспортной отрасли.

Также эксперты предлагают постепенно переходить с ископаемых углеводородов на более «зеленые» энергоресурсы, включая водород, биотопливо и возобновляемые источники энергии.