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Ученые спрогнозировали климатический геноцид человечества

Источник:
Energies
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Вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление может унести жизни 1 миллиарда человек в течение следующего столетии, спрогнозировали канадские ученые.

Согласно последнему прогнозу американских ученых из Университета штата Вашингтон, к 2200 году население Земли достигнет 10,4 миллиарда человек. Таким образом, вероятные потери из-за парниковой эмиссии в следующем столетии составят около 10% от общей численности человечества к тому времени.

По словам исследователей, мрачный сценарий можно предотвратить за счет улучшения энергосбережения и эффективности использования энергии в промышленности, сельском хозяйстве и транспортной отрасли.

Также эксперты предлагают постепенно переходить с ископаемых углеводородов на более «зеленые» энергоресурсы, включая водород, биотопливо и возобновляемые источники энергии.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!