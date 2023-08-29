Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»

Российская система противовоздушной обороны впервые сбила украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщает Минобороны РФ.

Ведомство не уточнило, где конкретно была перехвачена ракета. Помимо этого, средства ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ракеты «Нептун» ранее фигурировали в сводке российского ведомства один раз. В октябре 2022 года министерство отчиталось о поражении цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились и хранились головные части для украинских ракет.

«Нептун» — украинская крылатая ракета, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35 — «Нептун» отличается от нее большей дальностью, размером и системой управления.