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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская система противовоздушной обороны впервые сбила украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщает Минобороны РФ.

Ведомство не уточнило, где конкретно была перехвачена ракета. Помимо этого, средства ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ракеты «Нептун» ранее фигурировали в сводке российского ведомства один раз. В октябре 2022 года министерство отчиталось о поражении цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились и хранились головные части для украинских ракет.

«Нептун» — украинская крылатая ракета, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35 — «Нептун» отличается от нее большей дальностью, размером и системой управления.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!