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«VK Звонки» получили функцию текстовой расшифровки речи

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис видеоконференций «VK Звонки» получил новую функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, сообщает пресс-служба VK.

«Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания. Пользователи также смогут запустить автосубтитры — они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи», — говорится в сообщении.

Текстовую расшифровку может включить любой пользователь группового звонка, а участники встречи получат уведомление о ее начале. В файле расшифровки автоматически расставляются тайм-коды и имена говорящих.

Также пользователи смогут включать автоматические субтитры — они будут демонстрироваться во время речи каждого спикера в реальном времени, при этом субтитры будут показываться только у тех участников, которые самостоятельно их включили.

Разработчики отмечают, что новые возможности будут особенно полезны тем, кто использует «VK Звонки» для делового общения — когда нужно быстро расшифровать интервью, отправить ключевые тезисы после встречи или рассказать об итогах звонка коллегам, которые не смогли присутствовать.

Автоматический перевод аудио в текст в настоящее время работает с речью на русском, но в дальнейшем будут добавлены и другие языки.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

STRYKER9800

Главное защитите от плешивой ботексной крысы!