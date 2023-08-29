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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Granta получит мотор Евро-5 и подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5 с 1 сентября, сообщила пресс-служба компании. Первой моделью станет Granta, и новый двигатель добавит ей стоимости.

Завод в 2022 временно перешел на более низкий стандарт Евро-2 из-за санкционных ограничений.

Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с двигателем мощностью 90 лошадиных сил, соответствующим нормам Евро-5, начинается от 784,9 тысячи рублей (в версии Classic, оснащенной подушкой безопасности водителя, системой ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиоподготовкой). Это на 49 тысяч дороже версии с мотором Евро-2.

Granta с двигателем Евро-5 мощностью 106 лошадиных сил стартует с отметки 925,9 тысячи рублей (в версии Comfort, оснащенной 2 подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, обогревом и электроприводом зеркал, аудиосистемой и др.). То есть на 109 тысяч рублей дороже аналога версии с Евро-2.

АвтоВАЗ специально отметил, что цена на базовую, наиболее локализованную и доступную комплектацию Granta не изменяется и по-прежнему составляет менее 700 тысяч рублей (от 692,3 тысячи рублей).

Тема: Русские машины
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