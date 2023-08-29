ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны

Военные ВСУ на Купянском направлении пожаловались на то, что им передали бронетранспортеры M113 времен Вьетнамской войны вместо боевых машин пехоты Bradley.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley, но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на купянском направлении. Bradley начали использоваться американскими силами в начале 1980-х годов, тогда как M113 — еще в начале 1960-х.

Согласно данным западных СМИ, США передали украинским военным около 400 M113 различных модификаций. При этом выпуск устаревшего БТР был прекращен в 2007 году.