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ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны

Источник:
Sibnet.ru
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Военные ВСУ на Купянском направлении пожаловались на то, что им передали бронетранспортеры M113 времен Вьетнамской войны вместо боевых машин пехоты Bradley.

«Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley, но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме», — пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на купянском направлении. Bradley начали использоваться американскими силами в начале 1980-х годов, тогда как M113 — еще в начале 1960-х.

Согласно данным западных СМИ, США передали украинским военным около 400 M113 различных модификаций. При этом выпуск устаревшего БТР был прекращен в 2007 году.

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