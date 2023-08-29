Путин проигнорирует похороны Пригожина

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина в связи с его гибелью, при этом глава государства сделал это до объявления результатов экспертизы. Песков объяснил, что на тот момент факту гибели основателя ЧВК «Вагнер» уже были «очевидные подтверждения».

Частный самолет Пригожина, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На борту воздушного судна находились десять человек. Следственный комитет по результатам молекулярно-генетических экспертиз подтвердил гибель Пригожина.