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Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о воссоединении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал PEOPLETALK

Бывшие возлюбленные модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер стали чаще проводить время вместе, чем спровоцировали слухи о возобновлении отношений.

Сначала Шейк опубликовала в соцсети фотографии с отдыха, где показала Купера. Затем папарацци застали их на совместном отдыхе в Венеции, где они даже не пытались скрыть своих чувств.

На попавших в Сети фотографиях видно, как актер нежно обнимает Ирину Шейк. Модель на снимках выглядит счастливой.

О романе Шейк и Купера стало известно в 2016 году, тогда они впервые вышли в свет вместе. В 2017 году у пары родилась дочь, но через два года возлюбленные расстались.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.