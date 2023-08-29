Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о воссоединении

Бывшие возлюбленные модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер стали чаще проводить время вместе, чем спровоцировали слухи о возобновлении отношений.

Сначала Шейк опубликовала в соцсети фотографии с отдыха, где показала Купера. Затем папарацци застали их на совместном отдыхе в Венеции, где они даже не пытались скрыть своих чувств.

На попавших в Сети фотографиях видно, как актер нежно обнимает Ирину Шейк. Модель на снимках выглядит счастливой.

О романе Шейк и Купера стало известно в 2016 году, тогда они впервые вышли в свет вместе. В 2017 году у пары родилась дочь, но через два года возлюбленные расстались.