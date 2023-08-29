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Wildberries возведет в Новосибирской области крупнейший логоцентр

Источник:
Sibnet.ru
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Вайлдберриз
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries летом начал строить крупнейший логистический центр на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

Площадь логоцентра составит 150 тысяч квадратных метров. Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в Сибирском федеральном округе. Инвестиции в его возведение составят 9,2 миллиарда рублей.

«"Эффект Wildberries" достигается за счет сокращения логистического плеча, снижения операционных расходов местных продавцов и расширения их ассортимента на платформе», – рассказала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Запуск крупного склада позволит создать 7,5 тысячи новых рабочих мест, местным предпринимателям расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы еще быстрее.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.