Как набрать от 0 до 1 млн просмотров на видео за месяц

Всемирно известный видеохостинг YouTube по-прежнему остается одной из самых посещаемых площадок в рунете. Успешные видео набирают миллионы просмотров и приносят авторам хороший доход. А можно ли набрать всего за месяц 1 миллион просмотров в YouTube?

Есть способы определить, будет ли ролик успешным и что нужно сделать, чтобы контент стал востребованным у аудитории.

Сколько можно получить просмотров в YouTube

На данный момент лидер по просмотрам в YouTube — детская песня «Baby Shark Dance» Pinkfong Kids’ Songs & Stories. Ролик появился в июне 2016 года и стал вирусным в странах Юго-Восточной Азии. В начале 2022 года он побил рекорд по просмотрам. За это время видео посмотрели 10 миллиардов раз.

Одним из самых просматриваемых русскоязычных видео стала серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» — 4,5 миллиарда раз.

Другие видео «Маши и Медведя» также привлекают много аудитории, оставаясь любимым мультфильмом как у детей, так и взрослых. Серию «Маша и Медведь — Сюрприз» смотрели 337 миллионов раз, а «Маша и Медведь — Дальний родственник» — 507 миллионов.

Если посмотреть на показатель самых просматриваемых роликов, то 1 миллион просмотров по сравнению с ними как капля в море. Пользуются популярностью у зрителей не только детские песни или мультфильмы, но и кулинарные видео, пародии, распаковки, образовательные ролики и другие.

Каждая ниша уже имеет лидеров, а YouTube переполнен различным контентом, поэтому, чтобы набрать просмотры, нужно приложить немало сил и времени. Еще сложнее достичь 1 миллиона просмотров всего за месяц.

Что дают просмотры блогеру

Один миллион просмотров — внушительное число, которое влияет на продвижение канала и доход автора. Если блогеру удастся достичь такой отметки всего за месяц, то можно рассчитывать на вывод видео в топ рекомендованных, тренды и другие разделы YouTube.

Система видеохостинга отмечает востребованные ролики и способствует их дальнейшему продвижению. Чем больше аудитории видит ролик, тем больше просмотров он получает. Постоянный интерес к ролику может привести к тому, что он станет вирусным, а автор получит всемирную известность.

Вместе с просмотрами видео повышается и узнаваемость блогера. Он становится популярнее у подписчиков и заметнее у рекламодателей. Блогеры, чьи видео имеют высокие рейтинги и собирают много зрителей, получают хорошие предложения от рекламодателей, сотрудничают с брендами и ведущими компаниями, получают хороший доход от партнерских программ.

Чтобы добиться этого, необходимо уделить максимум внимания созданию видео и его продвижению с первых минут публикации.

Создание видео, которые привлекают аудиторию

От качества ролика и его полезности зависит не только количество просмотров, но и их глубина. Зрителю должно быть комфортно при просмотре видеоконтента. Из материала он должен получить нужную информацию или весело провести время.

При создании видео автор должен делать акцент на зрителя, его потребности и желания. Если тема будет популярной, и автор сможет ее красиво обыграть, да еще и обеспечить должное качество съемки, то показатели активности аудитории будут расти с первых минут публикации.

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О чем снимать и как это делать, решать автору, но при выборе тематик необходимо анализировать конкурентов, определять трендовые тематики, смотреть, чего нет в других роликах. Анализ целевой аудитории конкурентов дает возможность оценить потенциал темы, определить вопросы, которые можно затронуть в процессе съемки и придумать привлекательные для зрителей фишки.

Также важно тщательно продумывать сценарий видео. К примеру, если ролик посвящен приготовлению курицы в духовке, но автор 10 минут произносит вступительную речь, то зритель не будет столько ждать, чтобы увидеть интересующего его часть — он либо перемотает ролик вперед, либо уйдет в поисках более подходящего контента. Нужно понимать, что зритель пришел не послушать автора, а найти ответ на свой вопрос, поэтому долгая вступительная речь ему не нужна, ему нужен результат.

Оптимизация ролика под поиск Yandex, Google и YouTube

На попадание видео в поиск Yandex, Google или YouTube влияет оптимизация. Это действие, которое автор делает всего один раз, когда размещает видео на площадке, но именно от грамотности оптимизации зависит, будут ли находить пользователи ролик в поиске.

Естественно, активность аудитории также влияет на расположение роликов в поисковой выдаче, но главными здесь являются ключевые запросы. При удачной оптимизации можно получать бесплатные просмотры даже через длительное время после публикации контента.

Подбирая заставку, ключевые запросы, создавая описание и название для видео, стоит ориентироваться на поисковые системы Yandex и Google. Именно сюда пользователи чаще всего идут в поисках нужной информации, и если ролик попадет в результаты выдачи одной из поисковых систем, то автор может увеличить количество просмотров видео на 50%.

Перелинковка ссылок

Перелинковка ссылок существует не только в текстах, но и видео. Если канал блогера немного раскручен, то он в одном ролике может делать перелинковку на другой. То есть, перенаправлять зрителя с одного видео сразу на другое. В данном случае блогер увеличивает количество просмотров и первого, и второго ролика, если зритель им заинтересуется.

Делать перелинковку ссылок можно в каждом видео или в определенном контенте. Главное, чтобы ссылка на другой ролик хоть как-то тематически к нему подходила. К примеру, автор снимает приготовление медового торта. Ссылка для перелинковки может быть на видео о приготовлении другого вида торта или на другой рецепт сладости с медом.

Вставлять перелинковку можно разными способами: в виде заставок, которые появляются в конце видео, описания к ролику, в комментариях к видео.

Для одного видео оптимально использовать одну ссылку для перелинковки, чтобы зритель заметил контент и обратил на него внимание.

Площадки для пиара

Размещение ссылки на всевозможных площадках приносит видео максимальное количество трафика. Пользователи могут находить ролик на внешних ресурсах через месяц и даже больше, а автор при этом получает дополнительные просмотры, но уже без каких-либо затрат. Делать пиар видео можно:

в своих аккаунтах в социальных сетях;

в группах социальных сетей, а также профилях других людей (с их разрешения);

блогах;

форумах;

информационных сайтах.

На некоторых площадках делать пиар видео можно бесплатно, другие требуют финансовых вложений. Чем больше площадок смог задействовать автор для посева видео, тем больше обратной связи он может получить. При выборе площадки для пиара необходимо учитывать и ее тематику.

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Если блог посвящен детям, а в нем будет размещена ссылка на видео об инвестициях, то источник принесет минимум обратной связи аудитории. Для пиара нужно искать площадки, которые схожи тематически. Здесь находится целевая аудитория, которая может заинтересоваться роликом и посмотреть его.

Увеличение просмотров за счет платных площадок

Все описанные выше методы увеличить количество просмотров эффективны, но их может быть недостаточно, чтобы за месяц набрать 1 миллион просмотров на YouTube. Но есть способ сделать это за деньги.

SMM-площадки и фрилансеры предлагают услуги по просмотру видео в YouTube. На сайте СММ Банда можно заказать просмотры на YouTube со скоростью до 300 тысяч в сутки. Сайт сотрудничает с реальными людьми, а их активность будет естественной и не вызовет у алгоритма сомнений.

Все просмотры добавляются на видео плавно, чтобы создавалось ощущение реальной заинтересованности аудитории. Если грамотно составить график увеличения просмотров, дополнительно заказывать просмотры с удержанием, лайки и репосты, то достигнуть 1 миллиона просмотров можно даже за несколько дней.

При покупке нужных реакций главное не переусердствовать, выбирать надежные сервисы и не делать агрессивной накрутки. При правильном подходе вывести видео в топ можно быстро и абсолютно безопасно.