Мнения экспертов и Минпромторга о подорожании шин разделились

Цены на зимние шины вырастут из-за низкого курса рубля и роста стоимости каучука, считают представители отрасли, но с ними не согласен Минпромторг.

Зимние шины подорожают из-за курса рубля, поскольку контракты на импорт каучука, нужного в производстве, оплачиваются в валюте, рассказал «Российской газете» исполнительный директор ТД «Кама» Тимур Шарипов. Он не уточнил, каким будет рост цен.

Директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко высказал мнение, что покрышки могут стоить примерно на 15% дороже.

«Осенью текущего года стоимость зимних покрышек может увеличиться по причине низкого курса рубля, ведь сырье для внутреннего производства резины приобретается за валюту, а его доля составляет около 60% в ценообразовании», — цитируют Носко «Известия».

Минпромторг считает, что изменение курса рубля не повлияет на цены, так как «в основном сырье, используемое отечественными производителями, закупается в рублях». Доля натурального азиатского каучука в производстве легковых шин составляет около 5%, поэтому их себестоимость существенно не изменится.

В ведомстве добавили, что выпуск зимних шин производится летом, сейчас производство практически завершено. Бюджетный сегмент этой продукции представлен брендами отечественных производителей.