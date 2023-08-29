Экзамен без Пушкина и Гоголя: как изменится ЕГЭ по литературе

Произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя убрали из программы подготовки к ЕГЭ по литературе. Зачем это сделали и станут ли школьники меньше знать о классиках?
Структура и содержание ЕГЭ в 2024 году изменятся. Среди самых обсуждаемых нововведений — в первой и второй частях ЕГЭ по литературе исчезнут
вопросы, связанные с произведениями, написанными до середины XIX века. А это творчество Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя,
Дениса Фонвизина, Александра Грибоедова.
Зачем убрали классиков?
«Эти документы (федеральные государственные образовательные стандарты) построены таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI века», — объяснил Рособрнадзор в официальном телеграм-канале.
Получается, что у выпускников намерены проверить только знания,
полученные в старших классах. А акцент на литературу, изученную ранее, делать
не будут.
По словам пресс-службы Рособрнадзора, классики начала XIX
века не пропадут из ЕГЭ полностью. В экзамене есть 10 задание, где выпускнику
предстоит сопоставить стихотворения разных периодов. А в 11 задании нужно
написать сочинение по произведению предложенных на выбор авторов. Там как раз
могут оказаться и Пушкин, и Гоголь.
Бедные дети
«Бедные дети ведь и так перегружены информацией, а тут их
еще заставляют помнить, что они проходили три года назад. Какого-то там Пушкина
с Гоголем», — с сарказмом прокомментировал изменения доцент СПбГУ Николай
Карпов.
Карпов считает, что новшества в ЕГЭ необоснованные. Его
шокировало решение Федерального института педагогических изменений (ФИПИ), что
знание классиков якобы посчитали необязательным для выпускников.
Преподаватель Татьяна Шипилова наоборот считает, что ЕГЭ без
Пушкина и Гоголя станет сложнее. Теперь выпускникам будут чаще встречаться
вопросы по более крупным произведениям, которые тяжелее осилить. Например, «Война
и мир» или «Тихий Дон».
Школьникам придется внимательнее читать романы-эпопеи для хорошего балла, высказала мнение Шипилова «Снобу».