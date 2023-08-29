Экзамен без Пушкина и Гоголя: как изменится ЕГЭ по литературе

Произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя убрали из программы подготовки к ЕГЭ по литературе. Зачем это сделали и станут ли школьники меньше знать о классиках?

Структура и содержание ЕГЭ в 2024 году изменятся. Среди самых обсуждаемых нововведений — в первой и второй частях ЕГЭ по литературе исчезнут вопросы, связанные с произведениями, написанными до середины XIX века. А это творчество Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина, Александра Грибоедова.

Зачем убрали классиков?

«Эти документы (федеральные государственные образовательные стандарты) построены таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI века», — объяснил Рособрнадзор в официальном телеграм-канале.

Получается, что у выпускников намерены проверить только знания, полученные в старших классах. А акцент на литературу, изученную ранее, делать не будут.

По словам пресс-службы Рособрнадзора, классики начала XIX века не пропадут из ЕГЭ полностью. В экзамене есть 10 задание, где выпускнику предстоит сопоставить стихотворения разных периодов. А в 11 задании нужно написать сочинение по произведению предложенных на выбор авторов. Там как раз могут оказаться и Пушкин, и Гоголь.

Бедные дети

«Бедные дети ведь и так перегружены информацией, а тут их еще заставляют помнить, что они проходили три года назад. Какого-то там Пушкина с Гоголем», — с сарказмом прокомментировал изменения доцент СПбГУ Николай Карпов.

Карпов считает, что новшества в ЕГЭ необоснованные. Его шокировало решение Федерального института педагогических изменений (ФИПИ), что знание классиков якобы посчитали необязательным для выпускников.

Преподаватель Татьяна Шипилова наоборот считает, что ЕГЭ без Пушкина и Гоголя станет сложнее. Теперь выпускникам будут чаще встречаться вопросы по более крупным произведениям, которые тяжелее осилить. Например, «Война и мир» или «Тихий Дон».

Школьникам придется внимательнее читать романы-эпопеи для хорошего балла, высказала мнение Шипилова «Снобу».