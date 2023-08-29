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Объявлена дата премьеры пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Пятый юбилейный сезон вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» выйдет на канале «Россия» 8 сентября.

В новом сезоне выступят 64 вокалиста. Они будут исполнять хиты перед жюри из 100 человек, чем больше членов «сотни» начнет подпевать участникам, тем больше шансов на победу.

В пятом сезоне среди звездных гостей «сотни» ожидаются Филипп Киркоров, Жасмин, Алсу, Наташа Королева, Маша Распутина, Хабиб, группы «Чай вдвоём» и «Комбинация», Люся Чеботина и Таисия Повалий.

Ведущий проекта — Николай Басков, а возглавит сотню Сергей Лазарев. Главный приз проекта — Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио» и денежный приз.

Первый выпуск пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» выйдет 8 сентября в 21:30 на канале «Россия».

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.