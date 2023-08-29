Bild передала прошлогодний разговор Макрона и Шольца о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сразу же общались после их общего разговора с президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года. Шольца беспокоило, что Путин не жалуется на санкции.

Расшифровку разговора глав Германии и Франции получил журналист Стефан Лимби и опубликовал ее в книге «Чрезвычайные ситуации — управление во время войны» («Ernstfall — Regieren in Zeiten des Krieges»). Диалог, состоявшийся 4 марта 2022 года, пересказала газета Bild.

«Кое-что беспокоит меня больше, чем переговоры: он (Путин) совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях», — сказал Шольц.

По его словам Путин в разговоре с ним рассказал «обо всех своих идеях о том, как найти компромисс», «говорил о демилитаризации, денацификации».

«Он попросил меня признать Крым частью России. И независимость этих республик (ДНР и ЛНР). <…> Ничего нового, прямо скажем», — отметил канцлер.

По его словам, Путин был готов обсудить ситуацию, но только с Шольцем и Макроном, без участия президента Украины Владимира Зеленского. Также российский глава заявил, что украинская делегация уехала в Польшу, поскольку хочет поговорить с президентом США Джо Байденом, чтобы получить от американской стороны «инструкции».

Макрон ответил Шольцу, что его диалог с Путиным был «очень похожим».

Пресс-служба Кремля 4 марта 2022 года сообщала, что «по инициативе германской стороны» состоялся телефонный разговор Путина и Шольца. В заявлении говорилось, что президент России «изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы».