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Первый канал покажет фильм «Небесная команда» о гибели ХК «Локомотив»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Небесная команда»

Фильм «Небесная команда» о гибели хоккейной команды «Локомотив» покажут на Первом канале 10 сентября.

ХК «Локомотив» в основном составе погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда полетела на стартовый матч сезона КХЛ с минским «Динамо».

В фильме «Небесная команда» не показана сама трагедия. В большей степени сюжет сосредоточен на реакции болельщиков на трагедию.

Трагедию переживала вся страна, но пока живут фанаты – жива и память, этому посвящен фильм.

Консультантом фильма стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Создан настоящий кинопамятник прекрасным ребятам, которые честно жили и соревновались, любили свою страну. Этот фильм очень нужен всем нам», — прокомментировал фильм Фетисов.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.