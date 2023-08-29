Первый канал покажет фильм «Небесная команда» о гибели ХК «Локомотив»

Фильм «Небесная команда» о гибели хоккейной команды «Локомотив» покажут на Первом канале 10 сентября.

ХК «Локомотив» в основном составе погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда полетела на стартовый матч сезона КХЛ с минским «Динамо».

В фильме «Небесная команда» не показана сама трагедия. В большей степени сюжет сосредоточен на реакции болельщиков на трагедию.

Трагедию переживала вся страна, но пока живут фанаты – жива и память, этому посвящен фильм.

Консультантом фильма стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Создан настоящий кинопамятник прекрасным ребятам, которые честно жили и соревновались, любили свою страну. Этот фильм очень нужен всем нам», — прокомментировал фильм Фетисов.