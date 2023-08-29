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Телеканал «Россия» представил сериалы нового сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Склифосовский»

Телеканал «Россия» в новом сезоне покажет шесть новых сериала и четыре новых сезона уже полюбившихся зрителям сериалов.

Среди новинок мелодрама «Алла — такси!», детективы «Васнецова», «Зеркало лжи», медицинская драма «Доктор Краснов», исторический проект «Екатерина. Фавориты», шпионский триллер «Лихорадка».

С новыми сезонами вернутся сериалы «Дама с собачкой», «Медиум», «Тайны следствия» и «Склифосовский».

Кроме сериалов канал «Россия» в новом телесезоне покажет два новых шоу — «Наши» о людях на Донбассе и «В кругу друзей» о домашних животных.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.