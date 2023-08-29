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Такси подорожает из‑за нового закона

Источник:
Sibnet.ru
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Такси
Такси
Фото: © Sibnet.ru

Закон «О такси» вступает с 1 сентября, он ограничивает круг людей, которые могут работать в это сфере, что может привести к росту цен на услугу.

С 1 сентября к работе в такси не могут быть допущены водители, которые имеют три и более неоплаченных штрафов за административные правонарушения, в том числе связанные с нарушениями ПДД.

Также закон о такси предполагает создание в регионах реестров перевозчиков, таксистов и самих автомобилей. Зарегистрироваться должны все таксисты, в том числе самозанятые.

Агрегаторы, которые заключают договор с таксистами, должны проверять, есть ли у них разрешение на перевозку. Внешний вид самих автомобилей регулируется: они должны иметь шашечки в виде цветографических схем и оранжевый фонарь на крыше

«Есть большая вероятность, что ощущаемый сейчас дефицит таксистов станет еще острее. Это также способно усугубить ситуацию с нехваткой водителей такси. С учетом снижения количества таксистов по законам рынка вполне вероятен рост тарифов на услуги такси», —сказала «Известиям» председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

О сокращении числа водителей и потенциальном увеличении стоимости перевозки предупреждают и некоторые агрегаторы.

«Дело здесь не столько в справках об отсутствии судимости, сколько в невозможности подработки для тех, кто не рассматривает такси в качестве постоянной занятости. В свете нового закона это теряет экономическую целесообразность. Отсутствие на линии водителей естественным образом скажется и на стоимости поездок для пассажиров», — рассказал «Известиям» технический директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

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