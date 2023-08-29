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Комики ТНТ переснимут фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Иван Васильевич меняет все» по комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» начали снимать со звездами канала ТНТ.

Главную роль в фильме сыграет Тимур Батрутдинов в роли Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного. Демис Карибидис сыграет Шурика, а Максим Лагашкин — вора Милославского, сообщил телеграм-канал «Звездач».

Также в проекте будут сниматься Павел Воля, Филипп Киркоров, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Бузова, Баста, Иванушки International и другие.

Ранее ТНТ переснял «Иронию судьбу», что вызвало волну критики в Сети. Тем не менее, «СамоИрония судьбы» от ТНТ получила награду премию «Большая цифра» в категории «ТВ и видеоконтент»/ «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»/ «Художественный фильм».

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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