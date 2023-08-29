Комики ТНТ переснимут фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Иван Васильевич меняет все» по комедии Леонида Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию» начали снимать со звездами канала ТНТ.
Главную роль в фильме сыграет Тимур Батрутдинов в роли Ивана
Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного. Демис Карибидис сыграет Шурика, а
Максим Лагашкин — вора Милославского, сообщил телеграм-канал «Звездач».
Также в проекте будут сниматься Павел Воля, Филипп Киркоров,
Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик
Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Бузова, Баста, Иванушки International и другие.
Ранее ТНТ переснял «Иронию судьбу», что вызвало волну критики в Сети. Тем не менее, «СамоИрония судьбы» от ТНТ получила награду премию «Большая цифра» в категории «ТВ и видеоконтент»/ «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»/ «Художественный фильм».