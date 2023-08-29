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«Звери» спели про поездку в Донбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/zveclub

Музыканты группы «Звери» солист Рома Билык и гитарист Герман Осипов в середине августа ездили на Донбасс и выступали там перед российскими военнослужащими. О своей поездке «Звери» спели.

Главными героями песни стал сам Роман Билык, его коллега Осипов и Евгений Григорьев, который снимал поездку на камеру.

Песня получилась юмористической, поскольку Рома Зверь высмеял себя и гитариста за то, что им было немного страшно заходиться в зоне СВО.

Также в песне он передал слова военных мирным жителям: «Передайте там другим, чтобы жилось им слаще. Чтобы листалась под вино новостная лента. Знаем, вам там нелегко, всюду иноагенты».

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.