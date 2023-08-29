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«Барби» стала самым кассовым фильмом в истории Warner Bros

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Барби»

Фильм «Барби» с Марго Робби заработал в прокате 1,34 миллиарда долларов и стал самым кассовым в истории компании Warner Bros.

Мировая касса «Барби» превзошла сборы фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», собравшего в свое время чуть меньше 1,34 миллиарда.

У «Барби» есть все шансы стать лучшим фильмом в мировом прокате, обогнав мультфильм «Братья Супер Марио в кино», кассовые сборы которого составили 1,35 миллиарда долларов.

Фильм «Барби» вышел в мировой прокат 21 июля. С 12 сентября картина должна появится в онлайн-кинотеатрах, после чего ленту в пиратской версии покажут в кинотеатрах России.

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