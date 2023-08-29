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Названы признаки начинающегося алкоголизма

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный человек на вокзале
Фото: © Sibnet.ru

Переход на более крепкие напитки, возможность впить все больше рюмок и бокалов алкоголя и частые застолья — первые признаки начинающегося алкоголизма, сообщил психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов.

«Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм «привыкает» перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве», — сказал «Газете.Ru» Поликарпов.

По его словам, сокращение времени между принятием алкоголя тоже относится к тревожным сигналам.

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«Сначала пьют по праздникам, потом по выходным или, чтобы расслабиться. Человек ищет повода выпить и стремится вовлечь в это и других людей. Это приводит к распространению алкоголизма», — отметил нарколог.

Поликарпов напомнил, что алкоголь токсичен для человека в любом количестве, не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму. По словам врача, при подозрении на формирование зависимости нужно обратиться за медицинской помощью.

«Нельзя пропустить эти признаки, потому что развитие заболевания приводит к ухудшению состояния, запоям, нарушениям норм социального поведения. Можно обратиться к психологу, который поможет понять суть проблемы и мотивировать на лечение», — посоветовал Поликарпов.

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