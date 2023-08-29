Цены на букеты учителям выросли

Родители школьников потратят на букеты учителям на 1 сентября от 1 до 5 тысяч рублей, они уверены, что цены за год выросли, сообщает СК «Росгосстрах» и банк «Открытие».

Большинство опрошенных отметили, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом. 38% опрошенных планируют в этом году потратить на букет на первое сентября до 1 тысячи рублей, еще 16% —до 3 тысяч рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвертый — до 5 тысяч рублей. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября станут гладиолусы, хризантемы и розы). Еще 17% россиян соберут микс из разных цветов.

60% опрошенных планируют покупать букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром первого сентября.