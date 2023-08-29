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Путин «внес» Крымский мост в учебники истории

Источник:
Sibnet.ru
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Крымский мост
Крымский мост
Фото: © most.life

Информация о строительстве Крымского моста в новом учебнике истории для старшеклассников появилась после вмешательства президента России Владимира Путина, сообщил соавтор учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян.

По его словам, при подготовке учебника, он отвечал за раздел, повествующий о событиях новейшей истории России с 1999 по 2014 годы. По решению ответственных за выпуск лиц, завершить его в первой версии книги, появившейся в 2021 году, ему предложили на теме воссоединения Крыма с Россией. Но в итоге это не понравилось президенту.

«Теперь уже можно об этом рассказать… Учебник вышел, а потом президент спросил: "Там есть Крымский мост? – "Нет, мы завершили на возвращении Крыма". И президент говорит: "Ну, это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?» – сказал Гаспарян в эфире радио «Спутник в Крыму».

Чем уникален Крымский мост?

Во втором варианте учебника Крымскому мосту посвящен раздел. Также изображение моста вынесено на обложку книги для 11 класса.

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