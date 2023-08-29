Оптическая иллюзия раскроет характер человека

Необычная оптическая иллюзия набирает популярность в TikTok — она позволяет мгновенно определить характер человека. Психологи используют такие картинки для быстрых тестов, их результаты могут быть неточными, однако они дают пищу для размышлений.

Чтобы пройти такой тест, достаточно посмотреть на изображение и определить, что вы увидели в первую очередь. Кто-то видит на картине поднятую руку, а кто-то обращает внимание на лицо кричащего мужчины.

оптическая иллюзия для психологического теста Фото: © @mia_yilin/TikTok

Итак, если человек первым заметил руку, это означает, что он хорошо умеет справляться с проблемами в стрессовых ситуациях. Однако такие люди становятся нерешительными, когда приходит время простого выбора — например, куда именно сходить на прогулку или где пообедать.

Если первым в глаза бросился кричащий мужчина, значит, человек склонен в рефлексии, погружению в себя. Он хорошо понимает свои сильные и слабые стороны, быстро принимает простые решения, однако в стрессовой ситуации легко теряется.

Некоторые пользователи, прошедшие тест, утверждают, что его результаты пугающе правдивы. Многие отмечают, что краткая интерпретация оптической иллюзии идеально описывает их личности.