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Оптическая иллюзия раскроет характер человека

Источник:
Mirror
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Необычная оптическая иллюзия набирает популярность в TikTok — она позволяет мгновенно определить характер человека. Психологи используют такие картинки для быстрых тестов, их результаты могут быть неточными, однако они дают пищу для размышлений.

Чтобы пройти такой тест, достаточно посмотреть на изображение и определить, что вы увидели в первую очередь. Кто-то видит на картине поднятую руку, а кто-то обращает внимание на лицо кричащего мужчины.

оптическая иллюзия для психологического теста
оптическая иллюзия для психологического теста
Фото: © @mia_yilin/TikTok

Итак, если человек первым заметил руку, это означает, что он хорошо умеет справляться с проблемами в стрессовых ситуациях. Однако такие люди становятся нерешительными, когда приходит время простого выбора — например, куда именно сходить на прогулку или где пообедать.

Если первым в глаза бросился кричащий мужчина, значит, человек склонен в рефлексии, погружению в себя. Он хорошо понимает свои сильные и слабые стороны, быстро принимает простые решения, однако в стрессовой ситуации легко теряется.

Некоторые пользователи, прошедшие тест, утверждают, что его результаты пугающе правдивы. Многие отмечают, что краткая интерпретация оптической иллюзии идеально описывает их личности.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

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Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.