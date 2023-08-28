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Правила продажи алкоголя изменят в России

Источник:
«Известия»
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Правила продажи крепкого алкоголя изменятся в России с 1 сентября. Наравне с магазинами передавать данные об объемах продаж в Единую государственную автоматизированную информационную систему обяжут рестораны и бары.

Система позволяет отследить путь каждой конкретной бутылки от производителя до покупателя. Покупателям в момент продажи начнут выдавать чек, в котором будет указан QR-кодов, содержащий всю необходимую информацию об алкоголе.

Перемены с QR-кодами на чеках затронут и магазинный алкоголь. С 1 сентября покупателю должны будут предоставлять чек, где указаны не только цена и количество спиртного, но и QR-код на крепкую выпивку.

Сейчас вскрытую бутылку в ресторанах помечают как реализованную, сканируют ее акцизную марку, акт о продаже бутылки отправляют в ЕГАИС в течение суток. С сентября информацию будут передавать в момент продажи.

За непредставление данных в ЕГАИС владельцам ресторанов и баров грозит административная ответственность и штраф 150–200 тысяч рублей.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

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Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.