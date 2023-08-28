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Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России

Источник:
РИА Новости
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал в случае своей победы принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО.

Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем», — написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative.

По его словам, хорошая сделка подразумевает, что все стороны получают от нее какую-то выгоду. В обмен он ждет выхода России из военного альянса с Китаем — именно эту страну политик считает главной угрозой для США.

Рамасвами полагает, что, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится «единственный победитель» противостояния — Китай.

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Политика #Мир
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