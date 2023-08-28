Запущена новая система переводов за рубеж

Центральный банк России зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж — Kwikpay, следует из данных реестра регулятора.

Kwikpay сможет осуществлять переводы в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также в ряд государств Еврозоны. Переводы будут проходить через мобильное приложение Kwikpay с платежными системами «Мир», Visa и MasterCard.

Kwikpay позволит осуществлять переводы как наличными, так и на банковские счета в рублях, долларах и евро. Размер комиссии в системе составит от 0 до 5% в зависимости от направления и суммы перевода.

Это уже третья подряд система трансграничных переводов, допущенная к работе регулятором в 2023 году. В апреле 2023 года реестр Центробанка пополнила система Dengi.ru, а до этого — «Астрасенд».