Опубликован рейтинг самых богатых женщин России

Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, ее капитал составил 7 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,8 миллиарда долларов, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций компании «Фосагро».

Третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в 2,5 миллиарда долларов.

Суммарный размер капитала двадцати богатейших женщин, вошедших в рейтинг, вырос до 25,7 миллиарда долларов против 25,3 миллиарда в 2021 году. 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе.