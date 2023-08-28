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Опубликован рейтинг самых богатых женщин России

Источник:
Sibnet.ru
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Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, ее капитал составил 7 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,8 миллиарда долларов, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций компании «Фосагро».

Третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM с оценкой капитала в 2,5 миллиарда долларов.

Суммарный размер капитала двадцати богатейших женщин, вошедших в рейтинг, вырос до 25,7 миллиарда долларов против 25,3 миллиарда в 2021 году. 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.