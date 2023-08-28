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Стала известна дата визита Эрдогана в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 8 сентября — он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возобновление зерновой сделки.

Эрдоган проведет переговоры с Путиным перед своим визитом в Индию, куда от отправиться, чтобы принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом скоро состоится, однако отказался называть точную дату.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры состояться на территории России, Песков заявил, что встреча глав государств состоится в ближайшее время и об этом своевременно сообщат. При этом он пояснил, что не может привести дополнительных деталей.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

volmen

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Uynachalnica

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