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Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать короткие видео

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть «Шедеврум» научилась создавать короткие видеоролики, сообщает команда разработчиков «Яндекса».

Чтобы сгенерировать видео в «Шедевруме», достаточно описать текстом то, что хочется увидеть. В ответ приложение предложит четыре варианта первого кадра и набор анимационных эффектов для создания движения.

Всего доступно семь эффектов: приближение, ускоренная перемотка, полет, панорама, вращение, подъем и морфинг (постепенное изменение). Для создания кадров будущего видео используется метод каскадной диффузии.

С помощью этой технологии «Шедеврум» генерирует отдельные изображения. Сначала нейросеть создает картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями.

«Шедеврум» генерирует видео длиной четыре секунды с частотой 24 кадра в секунду. После публикации ими можно поделиться с друзьями или сохранить. В настоящий момент функция работает в режиме тестирования.

«Яндекс» представил «Шедеврум» в апреле 2023 года. В основу программы положена нейронная сеть, содержащая 5 миллиардов параметров и обученная на 330 миллионах примеров изображений с текстовым описанием.

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Топ комментариев

volmen

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Matkn

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Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.