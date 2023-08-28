ВСУ по совету Запада изменили тактику боевых действий

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать боевые подразделения с восточного на южное направление.

Ранее Пентагон неоднократно призывал украинское командование расставить приоритеты и сконцентрировать ВСУ на потенциальных точках боевых действий. При этом Запад подчеркивал важность южного направления, пишет Washington Post.

«Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям — вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря», — отмечает издание.

Автор материала полагает, что переброска подразделений на юг указывает на то, что Киев прислушался к западным рекомендациям. В частности, на южное направление выдвигаются украинские подразделения, которые контратаковали в районе Артемовска.