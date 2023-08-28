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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ по совету Запада изменили тактику боевых действий

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины начали перебрасывать боевые подразделения с восточного на южное направление.

Ранее Пентагон неоднократно призывал украинское командование расставить приоритеты и сконцентрировать ВСУ на потенциальных точках боевых действий. При этом Запад подчеркивал важность южного направления, пишет Washington Post.

«Первоначально Украина уделяла равное внимание трем направлениям — вместо того, чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря», — отмечает издание.

Автор материала полагает, что переброска подразделений на юг указывает на то, что Киев прислушался к западным рекомендациям. В частности, на южное направление выдвигаются украинские подразделения, которые контратаковали в районе Артемовска.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))