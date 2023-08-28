АвтоВАЗ собрал тестовые модели Lada Granta Sport

Компания Lada Sport, являющаяся подразделением АвтоВАЗ, выпустила первые тестовые образцы «заряженной» Lada Granta с приставкой Sport.

Серийное производство спортивной новинки планируется начать в ближайшее время, пишет Autonews.ru со ссылкой на представителя компании. При этом пока все подробности об автомобиле держатся в секрете.

По неофициальным данным, Lada Granta Sport оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 122 лошадиных сил. Также от обычной «Гранты» новинка будет отличаться спортивными настройками подвески и задними дисковыми тормозами.

Стоимость Lada Granta Sport официально не объявлялась. Семейство Lada Granta в настоящее время является самым популярным на рынке, всего с начала года в России было продано 172 996 автомобилей Lada.