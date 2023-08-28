Военные сбили украинскую крылатую ракету у побережья Крыма

Российские расчеты ПВО сбили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря неподалеку от побережья Крыма, сообщает Минобороны в официальном телеграм-канале.

«Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Утром в понедельник на севере и западе Крыма были сбиты два украинских разведывательных дрона самолетного типа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он попросил крымчан сохранять спокойствие.

25 августа Украина попыталась атаковать территорию Крыма 42 дронами самолетного типа. Массовая атака была пресечена — девять беспилотников были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.