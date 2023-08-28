Выборы президента России защитят от «виртуальных крыс»

Центризбирком защитит президентские выборы 2024 года от «виртуальных крыс», способных повлиять на избирательный процесс, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет», — отметила Памфилова.

По ее прогнозам, интенсивность различного рода атак начнет возрастать ближе к марту следующего года. «С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила», — заверила глава ЦИК.

Памфилова также подчеркнула, что в избиркоме абсолютно спокойны насчет работы и безопасности системы ГАС «Выборы», которая предназначена для автоматизации избирательных действий.