НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Выборы президента России защитят от «виртуальных крыс»

Источник:
РИА Новости
512 8

Центризбирком защитит президентские выборы 2024 года от «виртуальных крыс», способных повлиять на избирательный процесс, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет», — отметила Памфилова.

По ее прогнозам, интенсивность различного рода атак начнет возрастать ближе к марту следующего года. «С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила», — заверила глава ЦИК.

Памфилова также подчеркнула, что в избиркоме абсолютно спокойны насчет работы и безопасности системы ГАС «Выборы», которая предназначена для автоматизации избирательных действий.

Еще по теме
Лидер ЛДПР предложил мэру Красноярска «воткнуть» воздушный шарик
Крым опроверг эвакуацию населения
Кадыров высказался о Пригожине
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (8)
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
32
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно
19
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым