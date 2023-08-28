Эксперт предупредил о возможном дефиците бензина

Дефицит бензина возникнет в России, а независимые АЗС разорятся, если не принять новые меры по регулированию топливного рынка, заявил коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев.

«Сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства», — цитирует Соловьева ТАСС.

По его мнению, главной причиной сложившейся ситуации стал диспаритет цен на топливо. На это наложились остановки НПЗ на ремонт, рост грузоперевозок и необходимость удовлетворять потребности новых регионов.

Если ничего не делать, это приведет к разорению ряда независимых АЗС, а потом возникнет дефицит на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний, считает представитель отрасли.

В этой ситуации самым простым и действенным способом было бы введение ограничений на экспорт топлива или увеличение производства для покрытия спроса.