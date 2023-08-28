НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал провал контрнаступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
354 4

Вооруженным силам Украины не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей российской армии, признали западные эксперты.

«Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении», — пишет Financial Times.

Издание приводит слова заместителя главы учебной миссии ЕС Мартина Бонна, который отметил, что главными трудностями для украинцев стали сложный рельеф местности, современные методы радиоэлектронной борьбы и регулярное использование БПЛА российской армией.

Запад недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, однако при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Еще по теме
ВСУ разработают новую стратегию контрнаступления
Названа главная цель атак дронов на Россию
Зеленский признал сложности контрнаступления
Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (4)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
32
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
20
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно
19
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым