Запад признал провал контрнаступления ВСУ

Вооруженным силам Украины не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей российской армии, признали западные эксперты.

«Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении», — пишет Financial Times.

Издание приводит слова заместителя главы учебной миссии ЕС Мартина Бонна, который отметил, что главными трудностями для украинцев стали сложный рельеф местности, современные методы радиоэлектронной борьбы и регулярное использование БПЛА российской армией.

Запад недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, однако при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.