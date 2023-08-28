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Объявлена дата премьеры новых «Папиных дочек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится 18 сентября на канале СТС, и будет выходить по будням в 19.00.

Новые серии вернутся на экраны спустя 10 лет после финала сериала «Папины дочки». В продолжении покажут семью Веника.

По сюжету, в очередную годовщину свадьбы Даша сбегает из дома, оставив мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

Среди вернувшихся героев — Маша (Мирослава Карпович), Женя (Дарья Мельникова) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова). Также зрители увидят главного Васнецова (Андрей Леонов).

Первую серию новых «Папиных дочек» покажут 18 сентября в 19:00 на канале, сразу после телеэфира серии появятся в онлайн-кинотеатре START.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))