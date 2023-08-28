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Windows 11 получила встроенный архиватор

Источник:
Neowin
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Операционная система Windows 11 получила встроенный архиватор вместе с обновлением 23H2. Полноценное развертывание патча запланировано на осень 2023 года.

Эксперты портала Neowin протестировали встроенную программу, сравнив работу инструмента с другими популярными программами — WinRAR и NanaZIP. Для этого они использовали упакованную программу весом в 24 ГБ с 50% коэффициентом сжатия.

Всего для сравнения было создано три версии архива: в формате 7-zip, tar и rar. Внутренний архиватор Windows 11 под названием File Explorer хорошо справился только с архивом tar, опередив WinRAR.

Однако для распаковки других популярных форматов встроенный архиватор оказался хуже — он в два раза медленнее справляется с архивами rar и в четыре раза дольше открывает 7-zip, отмечают специалисты.

Кроме этого, встроенный архиватор Windows 11 не отображает прогресс распаковки, не указывает примерное время завершения операции, не работает с архивами с паролем, а создать собственный архив можно только в формате zip.

File Explorer основан на программном обеспечении с открытым исходным кодом libarchive. Ранее Windows могла читать только файлы с расширением zip. Для открытия других архивов нужно было устанавливать стороннее программное обеспечение.

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Топ комментариев

volmen

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Matkn

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physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))