Болельщикам «Сибири» выделят транспорт до открытия метро «Спортивная»

Руководство ХК «Сибирь» организует транспорт до «Сибирь-Арены» во время матчей от станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса», сообщил гендиректор клуба Кирилл Фастовский.

«Уже определена схема запуска шаттлов, которые будут доставлять болельщиков. Пока точно известно, что после матча — к метро. Причем два маршрута будет – до Маркса и Речного вокзала», — сказал Фастовский в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале ХК «Сибирь».

По словам гендиректора клуба, планируется эти же шаттлы запустить в направлении к арене, чтобы болельщикам было комфортно добираться на матчи.

Точной даты открытия станции метро «Спортивная» пока не называется. Поэтому руководство «Сибири» ищет способы облегчить маршрут болельщиков, согласовывавшая дополнительный транспорт с официальными органами. Но конкретики о новых шаттлах пока тоже нет.

«Будем информировать болельщиков о местах посадки в эти шаттлы, чтобы люди после игры выходили и могли проехать до метро», — добавил Фастовский.